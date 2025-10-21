Fenerbahçe taraftarını havaya uçuracak haber! Efsane yıldız geri dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Kolombiyalı golcü Jhon Duran yeniden takımla çalışmalara başladı. Genç oyuncunun bireysel programını büyük ölçüde tamamladığı ve kısa sürede tam kapasiteyle sahalara dönmesinin beklendiği bildirildi.

Fenerbahçe, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Jhon Duran hakkında sevindiren bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüp, genç golcünün 20 Ekim Pazartesi günü itibarıyla bireysel antrenman programlarının çoğunu tamamladığını ve takımla birlikte çalışmalara başladığını bildirdi.

PAS ÇALIŞMALARINDA YER ALDI

Kulübün açıklamasında, Duran'ın yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte yer aldığı ve pas çalışmaları sırasında aktif olarak bulunduğu ifade edildi. Antrenmanın ilerleyen bölümünde ise bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

"KISA SÜREDE TAM PERFORMANSA ULAŞMASINI BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında, "Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz Jhon Duran bireysel programlarının çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı. Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı. En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'de teknik ekibin, Duran'ı önümüzdeki haftalarda kadroya dahil etmeye hazırlanabileceği tahmin ediliyor.