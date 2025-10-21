BIST 10.474
DOLAR 41,97
EURO 48,83
ALTIN 5.852,25
HABER /  SPOR

Fenerbahçe taraftarını havaya uçuracak haber! Efsane yıldız geri dönüyor

Fenerbahçe taraftarını havaya uçuracak haber! Efsane yıldız geri dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Kolombiyalı golcü Jhon Duran yeniden takımla çalışmalara başladı. Genç oyuncunun bireysel programını büyük ölçüde tamamladığı ve kısa sürede tam kapasiteyle sahalara dönmesinin beklendiği bildirildi.

Abone ol

Fenerbahçe, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Jhon Duran hakkında sevindiren bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüp, genç golcünün 20 Ekim Pazartesi günü itibarıyla bireysel antrenman programlarının çoğunu tamamladığını ve takımla birlikte çalışmalara başladığını bildirdi.

PAS ÇALIŞMALARINDA YER ALDI

Kulübün açıklamasında, Duran'ın yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte yer aldığı ve pas çalışmaları sırasında aktif olarak bulunduğu ifade edildi. Antrenmanın ilerleyen bölümünde ise bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

"KISA SÜREDE TAM PERFORMANSA ULAŞMASINI BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında, "Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz Jhon Duran bireysel programlarının çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı. Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı. En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'de teknik ekibin, Duran'ı önümüzdeki haftalarda kadroya dahil etmeye hazırlanabileceği tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bellona, Hatay'ın Payas ilçesinde yeni mağaza açtı
Bellona, Hatay'ın Payas ilçesinde yeni mağaza açtı
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasından 15 bin 330 kişi yararlandı
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasından 15 bin 330 kişi yararlandı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar günü! Savcı en üst cezayı istemişti
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar günü! Savcı en üst cezayı istemişti
Witkoff ve Kushner, İsrailli yetkililerle ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüştü
Witkoff ve Kushner, İsrailli yetkililerle ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüştü
Ümit Dikbayır'ın yeni partisi belli oldu! Rozetini genel başkan takacak
Ümit Dikbayır'ın yeni partisi belli oldu! Rozetini genel başkan takacak
KKTC'de Ersin Tatar neden kaybetti? "Büyük yanlıştı" diyen Yavuz Donat yazdı
KKTC'de Ersin Tatar neden kaybetti? "Büyük yanlıştı" diyen Yavuz Donat yazdı
Balıkesir canisiyle ilgili yeni gelişme! Cinayetin nedeni kan dondurdu her detayı vahşet
Balıkesir canisiyle ilgili yeni gelişme! Cinayetin nedeni kan dondurdu her detayı vahşet
Bakanlık harekete geçti! Güvensiz 3 ürün grubunun hızlı kargo yoluyla ülkeye girişi kısıtlandı
Bakanlık harekete geçti! Güvensiz 3 ürün grubunun hızlı kargo yoluyla ülkeye girişi kısıtlandı
Yerlikaya duyurdu, 50 ilde FETÖ operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Yerlikaya duyurdu, 50 ilde FETÖ operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Sağlık Bakanlığı kontenjanları açıkladı! Binlerce kişiye istihdam
Sağlık Bakanlığı kontenjanları açıkladı! Binlerce kişiye istihdam
Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler başladı
Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler başladı
Araç sahipleri depoları doldurmak için bekleyin! İndirim geliyor, güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri depoları doldurmak için bekleyin! İndirim geliyor, güncel akaryakıt fiyatları