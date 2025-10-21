İş dünyasından son dakika! AKFEN Holding'in sahibi Hamdi Akın ifadeye çağrıldı

Ünlü iş insanı Hamdi Akın, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. AKFEN Holding'in sahibi olan Hamdi Akın, Türkiye'nin en zengin işadamları arasında bulunuyor. Hamdi Akın, bir dönem Fenerbahçe asbaşkanlığını da yapmıştı.

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın, savcılık tarafından İBB'deki iş ve eylemlerine yönelik ifadesinin alınması için adliyeye çağrıldığı öğrenildi.

Dün de İBB soruşturması kapsamında Koç Holding çatısı altındaki Divan Otelleri'nin genel müdürü Murat Tomruk da ifadeye çağrılmıştı.

Türkiye'nin en zenginleri listesinde

Forbes Dergisi'nin 2025 yılında açıkladığı ''Forbes'in Türkiye Milyarderler Listesi'' listesinde Hamdi Akın, 1,7 Milyar Dolarlık serveti ile 17. sırada yer alıyor.

Hamdi Akın kimdir?

17 Ağustos 1954 tarihinde, Hasan ve Hikmet Akın'ın üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Liseyi Ankara Yenimahalle'de Mustafa Kemal Lisesi'nde okudu. Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Hamdi Akın'ın iki kız ve bir erkek çocuğu bulunmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 8987 sicil numaralı üyesidir ve 2000-2002, 2024-2025 yılları arasında Fenerbahçe’nin Asbaşkanlığını yapmıştır.

1997 senesinde Tepe Grubu ile birlikte TAV'ı kurarak ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle yapılan İstanbul Atatürk Havalimanı’nın ihalesini aldı.[3] 1999 senesinde Akfen bünyesinde bulunan havalimanı, inşaat, liman yapım, yatırım ve işletmeciliği başta olmak üzere enerji ve diğer altyapı yatırımları ile gayrimenkul yatırım projelerinin geliştirilmesi ve yapımı, deniz taşımacılığı, su ve atık su imtiyazları yatırım ve işletmeciliği konularında faaliyet gösteren tüm şirketleri Holding çatısı altında topladı. Halen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra 2005'ten bu yana TAV Havalimanları Holding’in de Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

2005 yılında dünyanın en büyük liman işletmecilerinden PSA ile eşit ortaklık kurdu ve Mersin Limanı’nın 36 yıllık işletme hakkının özelleştirmesi ihalesini kazandı. Aynı yıl TUV Sud AG ve Doğuş Otomotiv ile birlikte Araç Muayene İstasyonları’nın işletme hakkını 20 yıllığına kazandı, 2009 yılında ise hisselerini Londra merkezli özel bir sermaye fonu olan Bridgepoint`e sattı.

İDO İHALESİNİ ALDI

2005 yılında ayrıca Kardan N.V. ortaklık yaparak Akfen Su A.Ş’yi kurdu. 2006 yılında Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’yi kurdu. Uluslararası otel zinciri işletmecilerinden biri olan Accor S.A. ile stratejik ortaklığı çerçevesinde Novotel ve İbis markaları altında üç ve dört yıldızlı şehir otelleri yapmak üzere anlaştı. 2007’de Akfen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş’yi kurdu. 2011’de de, Tepe İnşaat, Souter Investments LLP ve Sera Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ortaklığı ile İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“IDO”)'nun özelleştirme ihalesini kazandı