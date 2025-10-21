KKTC'de Ersin Tatar neden kaybetti? "Büyük yanlıştı" diyen Yavuz Donat yazdı

Sabah yazarı Yavuz Donat, Tufan Erhurman'ın kazandığı KKTC seçimlerini kaleme aldı. Türkiye'den Ersin Tatar için giden ekibin Tatar'ı yanlış yönlendirdiğini belirten Donat, "Allah, bütün devlet adamlarını bilmeyen... Ve bilmediğini de bilmeyen danışmanlardan ve anketçilerden korusun." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Federasyon yanlısı olduğu söylenen Erhuman ilk açıklamalarında Türkiye'ye sıcak mesajlar vermesi Ankara'da memnuniyetle karşılandı.

Herkesin konuştuğu KKTC seçimlerini Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Bir seçimin hikayesi" başlıklı yazısında değerlendirdi.

LEFKOŞE'DE KAMP KURULMASI YANLIŞTI

Türkiye'den siyasetçilerin Ersin Tatar lehine KKTC'ye gidip Lefkoşe'de kamp kurmasının büyük yanlış olduğunu yazan Donat, "KKTC'deki seçimde Türk siyasetçiler de çizik yedi." ifadelerine yer verdi.

"İSRAİL YANLISI" DEDİLER

Seçim kampanyası ekibi/danışmanlığının çok önemli olduğuna değinen Donat yazısına şöyle devam etti:

"Ersin Tatar'ın ekibi, çevresi, danışmanları yanlıştı. Türkiye'den gidenler KKTC siyasetine o kadar yabancı idiler ki... Ersin Tatar'ı öyle yanlış yönlendiler ki...

Tufan Erhürman için, "İsrail yanlısı" dediler... "Rum politikasını savunuyor" dediler... "Ankara'nın çizgisine karşı" dediler.

Dediler oğlu dediler.

Ve sonuçta... Sadece Ersin Tatar'a değil... Kıbrıs davasına da zarar verdiler.

Allah, bütün devlet adamlarını bilmeyen... Ve bilmediğini de bilmeyen danışmanlardan ve anketçilerden korusun.

***

OY KAYMASI



Adım kadar eminim... Ersin Tatar'ın partisinden çok kişi... Tufan Erhürman'a oy verdi.

Hatta... Ersin Tatar'ın partisinden bazı milletvekilleri... Sandığa bile gitmedi.

Bunu Ersin Tatar da biliyor.

Seçimden önce Tufan Erhürman bana, "Her partinin tabanından oy alacağım" demişti... Ve aldı da.

***

TOPRAK



Tufan Erhürman... Konuştum... Çalışmalarını izledim.

Türkiye aleyhine... Türkiye'nin izlediği Kıbrıs politikası üzerine... Tek söz söylemediği gibi... Kimseye de söyletmedi."