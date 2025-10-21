BIST 10.474
DOLAR 41,97
EURO 48,83
ALTIN 5.852,25
Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal medya hesabından zirai dondan etkilenen üreticilere ilişkin paylaşımda bulundu.

"KIRSAL KALKINDIRMAYI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Zirai dondan etkilenen üreticilerin yanında olmayı sürdürdüklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz."

