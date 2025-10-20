BIST 10.484
Bursa'da aynı apartmanda 4 kez yangın çıkaran kişi tutuklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, aynı apartmanda 1 haftada 4 kez yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yalı Mahallesi 51. Sokak'taki bir apartmanda 3 gün üst üste yangın çıkmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.K, savcılıkça serbest bırakıldı.

Aynı apartmanda bugün yeniden çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından F.K. tekrar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

