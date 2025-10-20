BIST 10.484
DOLAR 41,90
EURO 48,10
ALTIN 5.860,40
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de bir baba dehşet saçtı! Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı

İzmir'de bir baba dehşet saçtı! Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı

İzmir’in Tire ilçesinde baba-oğul arasında çıkan tartışma faciayla sonuçlandı. Dallık Mahallesi’nde Ş.K. isimli kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Aşkın K.’yı av tüfeğiyle öldürürken, eşi G.Ş.’yi ağır yaraladı.

Abone ol

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü, eşini ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Dallık Mahallesi'nde Ş.K. (55) ile oğlu Aşkın K. (28) ve eşi G.Ş. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, av tüfeğiyle oğluna ve eşine ateş etti.

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Aşkın K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Toprakkale-İskenderun Otoyolu ulaşıma tamamen açıldı
Toprakkale-İskenderun Otoyolu ulaşıma tamamen açıldı
Şamil Tayyar’dan Başarır’a sert tepki: Artık eylem vakti
Şamil Tayyar’dan Başarır’a sert tepki: Artık eylem vakti
Berhan Şimşek: CHP artık İmamoğlu Holding oldu, Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor
Berhan Şimşek: CHP artık İmamoğlu Holding oldu, Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor
Ebru Yaşar'ın Filistin sözleri ödül törenine damga vurdu
Ebru Yaşar'ın Filistin sözleri ödül törenine damga vurdu
Netanyahu'dan itiraf gibi açıklama: Gazze'ye dün 153 ton bomba attık
Netanyahu'dan itiraf gibi açıklama: Gazze'ye dün 153 ton bomba attık
Can Holding soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı
Can Holding soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı
Bakan Tunç: Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar hiçbir zaman geçit vermedi
Bakan Tunç: Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar hiçbir zaman geçit vermedi
Türk savunma sanayii SIDEC 2025'te boy gösterecek
Türk savunma sanayii SIDEC 2025'te boy gösterecek
Bakan Yumaklı duyurdu: Zirai don mağdurlarına 13 milyar lira destek
Bakan Yumaklı duyurdu: Zirai don mağdurlarına 13 milyar lira destek
2025 Dünya Superbike'ta üçüncü kez şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü
2025 Dünya Superbike'ta üçüncü kez şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü
İsrailli bakandan, iktidara 'idam' tehdidi
İsrailli bakandan, iktidara 'idam' tehdidi
Ahşap fabrikasında korkutan yangın!
Ahşap fabrikasında korkutan yangın!