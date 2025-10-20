BIST 10.484
DOLAR 41,93
EURO 48,87
ALTIN 5.860,71
HABER /  GÜNCEL

Toprakkale-İskenderun Otoyolu ulaşıma tamamen açıldı

Toprakkale-İskenderun Otoyolu ulaşıma tamamen açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun ulaşıma tamamen açıldığını belirtti.

Abone ol

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen sel sonrası gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nda çift şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerimizin çalışmaları sonrasında tamamen kullanıma açılmıştır. Vatandaşlarımızın 7/24 yanında ve hizmetindeyiz." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şamil Tayyar’dan Başarır’a sert tepki: Artık eylem vakti
Şamil Tayyar’dan Başarır’a sert tepki: Artık eylem vakti
Berhan Şimşek: CHP artık İmamoğlu Holding oldu, Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor
Berhan Şimşek: CHP artık İmamoğlu Holding oldu, Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor
Ebru Yaşar'ın Filistin sözleri ödül törenine damga vurdu
Ebru Yaşar'ın Filistin sözleri ödül törenine damga vurdu
Netanyahu'dan itiraf gibi açıklama: Gazze'ye dün 153 ton bomba attık
Netanyahu'dan itiraf gibi açıklama: Gazze'ye dün 153 ton bomba attık
Can Holding soruşturmasında 11 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Can Holding soruşturmasında 11 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Bakan Tunç: Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar hiçbir zaman geçit vermedi
Bakan Tunç: Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar hiçbir zaman geçit vermedi
Türk savunma sanayii SIDEC 2025'te boy gösterecek
Türk savunma sanayii SIDEC 2025'te boy gösterecek
Bakan Yumaklı duyurdu: Zirai don mağdurlarına 13 milyar lira destek
Bakan Yumaklı duyurdu: Zirai don mağdurlarına 13 milyar lira destek
2025 Dünya Superbike'ta üçüncü kez şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü
2025 Dünya Superbike'ta üçüncü kez şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü
İsrailli bakandan, iktidara 'idam' tehdidi
İsrailli bakandan, iktidara 'idam' tehdidi
Ahşap fabrikasında korkutan yangın!
Ahşap fabrikasında korkutan yangın!
Site bahçesinde bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var...
Site bahçesinde bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var...