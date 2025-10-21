Kayseri’de kamyonet kanala uçtu: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kamyonetin kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi’nde meydana gelen kazada sürücü A.E. ile araçta bulunan M.E.S. hastaneye kaldırıldı.Abone ol
A.E'nin kullandığı 38 ABU 830 plakalı kamyonet, Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde kanala düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan M.E.S. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.