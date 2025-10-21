BIST 10.484
DOLAR 41,95
EURO 48,90
ALTIN 5.890,68
HABER /  GÜNCEL

Kayseri’de kamyonet kanala uçtu: 2 yaralı

Kayseri’de kamyonet kanala uçtu: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kamyonetin kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi’nde meydana gelen kazada sürücü A.E. ile araçta bulunan M.E.S. hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kamyonetin kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

A.E'nin kullandığı 38 ABU 830 plakalı kamyonet, Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde kanala düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan M.E.S. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da aynı apartmanda 4 kez yangın çıkaran kişi tutuklandı
Bursa'da aynı apartmanda 4 kez yangın çıkaran kişi tutuklandı
İzmir'de bir baba dehşet saçtı! Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
İzmir'de bir baba dehşet saçtı! Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Toprakkale-İskenderun Otoyolu ulaşıma tamamen açıldı
Toprakkale-İskenderun Otoyolu ulaşıma tamamen açıldı
Şamil Tayyar’dan Başarır’a sert tepki: Artık eylem vakti
Şamil Tayyar’dan Başarır’a sert tepki: Artık eylem vakti
Berhan Şimşek: CHP artık İmamoğlu Holding oldu, Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor
Berhan Şimşek: CHP artık İmamoğlu Holding oldu, Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor
Ebru Yaşar'ın Filistin sözleri ödül törenine damga vurdu
Ebru Yaşar'ın Filistin sözleri ödül törenine damga vurdu
Netanyahu'dan itiraf gibi açıklama: Gazze'ye dün 153 ton bomba attık
Netanyahu'dan itiraf gibi açıklama: Gazze'ye dün 153 ton bomba attık
Can Holding soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı
Can Holding soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı
Bakan Tunç: Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar hiçbir zaman geçit vermedi
Bakan Tunç: Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar hiçbir zaman geçit vermedi
Türk savunma sanayii SIDEC 2025'te boy gösterecek
Türk savunma sanayii SIDEC 2025'te boy gösterecek
Bakan Yumaklı duyurdu: Zirai don mağdurlarına 13 milyar lira destek
Bakan Yumaklı duyurdu: Zirai don mağdurlarına 13 milyar lira destek
2025 Dünya Superbike'ta üçüncü kez şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü
2025 Dünya Superbike'ta üçüncü kez şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü