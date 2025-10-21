BIST 10.484
Kayseri Erciyessporlu eski futbolcu Drenthe felç geçirdi

Eski futbolcu Royston Drenthe’nin felç geçirdiği haberi spor dünyasında büyük üzüntü yarattı. Bir dönem Kayseri Erciyesspor forması da giyen 38 yaşındaki Hollandalı oyuncunun baygınlık geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığı ve gözetim altında tutulduğu bildirildi.

2014/2015 sezonunda Süper Lig'de Kayseri Erciyesspor forması da giyen Real Madrid’li Royston Drenthe’den kötü haber geldi. 38 yaşındaki eski futbolcunun felç geçirdiği haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

FELÇ GEÇİRDİ! 

ESPN Hollanda'nın haberine göre, baygınlık geçiren Royston Drenthe hastaneye kaldırıldı. Felç geçirdiği belirtilen 38 yaşındaki eski yıldızın gözetim altında tutulduğu bildirildi.

VAN PERSIE DUYURDU

Öte yandan Hollanda ekibi Feyenoord’un teknik direktörü Robin van Persie, Heracles maçı sonrası Drenthe'yle ilgili açıklamada bulundu. Hollandalı teknik adam, "Gerçekten şok oldum. Thorbecke'de birlikte okula gitmiştik. Korkunç bir şey. Onu Feyenoord ve gençlik akademisinden tanıyorum. Çok iyi bir çocuk. Umarım kendisi ve ailesi için çok kötü olmaz, bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

