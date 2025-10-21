BIST 10.484
İsrail’den göç rekor seviyeye ulaştı

İsrail basınında yer alan bir araştırmaya göre, ülkeden ayrılanların sayısı son yıllarda rekor seviyeye ulaştı.

İsrail basınında, resmi veriler kullanılarak yapılan araştırmada ülkeden ayrılanların sayısında "keskin bir yükseliş" olduğu yazıldı.

İsrail'in Maariv gazetesinde yayınlanan haberde, ülkeden ayrılanların sayısının "rekor seviyeye" ulaştığı ve bunlardan yalnızca çok az bir kısmının ülkeye geri döndüğü ifade edildi.

20-39 YAŞ ARALIĞINDAKİ EĞİTİMLİ KESİM 

Haberde, Meclisin hazırladığı özel rapora göre, İsrail'den ayrılanların bir kısmını 20-39 yaş aralığındaki eğitimli gençlerin, bir kısmını ise kısa süre önce İsrail'e göç eden göçmenlerin oluşturduğu aktarıldı.

Maariv gazetesinin haberine göre, parlamentoya bağlı Araştırma ve Bilgi Merkezi'nin ülkeden göçe ilişkin bugün Göç Komitesi'nde yapılacak toplantıya hazırlık olarak yayımladığı rapor, "İsrail'den göç eğilimleri konusunda rahatsız edici bir tablo" ortaya koyuyor.

Ülkeden ayrılanların sayısında "keskin bir yükseliş" olduğuna dikkati çekilen haberde, raporda yer alan Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, 2009-2021 döneminde her yıl ortalama yaklaşık 36 bin kişinin İsrail'den ayrıldığı kaydedildi.

EKİM 2023'TE KESKİN ARTIŞ

Bu sayıda 2022'de büyük bir sıçrayış olurken bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 55 bin kişinin, 2023'te ise yüzde 50 artışla 82 bin 700 kişinin ülkeden ayrıldığı belirtildi. Rapora göre, Ekim 2023'te ise ülkeden çıkışlarda "keskin bir artış" görüldü. 2022'de İsrail'den ayrılanların yaklaşık yüzde 40'ı ve geri dönenlerin yaklaşık yüzde 38'i 20- 39 yaş aralığındaki gençlerden oluşuyor.

Ayrıca yurt dışında uzun süre kaldıktan sonra İsrail'e dönenlerin sayısı da yıllık 24 bine tekabül edecek şekilde geriledi.

Haberde, bu genç nüfus kitlesinin istihdam potansiyeli yüksek olduğu için İsrail'den ayrılmalarının uzun vadede ekonomiye etkisinin olabileceği ifade edildi.

