CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Başarır hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlattığını duyurdu.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."

Ali Mahir Başarır ne demişti?

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 39. Olağan Bursa İl Kongresi kongrede katılımcılara hitap ettiği  konuşmasında "Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi" ifadelerini kullanmıştı.

