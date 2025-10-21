Balıkesir canisiyle ilgili yeni gelişme! Cinayetin nedeni kan dondurdu her detayı vahşet

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan vahşetin detayları kan dondurdu. 2 kişiyi öldürüp, aralarında 2 polisin de bulunduğu 7 kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa Emlik'in katliamı neden gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte dehşet gecesinin ayrıntıları...

İstanbul Silivri'de 2013 yılında patronu Kenan B.'den 500 lira alacağı olan Mustafa Emlik patronunu 13 yerinden bıçakladı. Tutuklanan cani kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde de rahat durmayan Emlik burada da yaralanma suçuna karıştı. Toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emlik, çık cezaevinden tahliye edilince bir daha cezaevine dönmedi.

KATLİAM YAPACAKMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, Balıkesir'e yerleşen Mustafa Emlik, geçtiğimiz yıl arkadaşı Doğan Can'ın kız kardeşiyle yakınlaştı. Ancak Doğan Can bu ilişkiye sıcak bakmadı ve aralarında anlaşmazlık başladı İddiaya göre bunu kabullenemeyen Emlik, önceki gece adeta katliam yapmak için yola çıktı. Bir süre uyuşturucu alan Emlik, önce Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde uzman çavuş Kemal Ekri'nin kullandığı otomobili durdurup gasp etti, Ekri'yi öldürdü.

ÖNÜNE GELENE KURŞUN YAĞDIRDI

Ardından Akçay Mahallesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve Mehil Nergis araçta sohbet ettikleri sırada yanlarına yaklaşıp kimlik sordu. Ardından kurşun yağdırdı. Göktuğ Çalık olay yerinde hayatını kaybetti. Gasp ettiği otomobille kaçarken etrafa rastgele ateş eden Emlik, Rukiye Karakaya'yı bacağından, Volkan Özalp'i ise boynundan yaraladı.

KIZIN ESKİ SEVGİLİSİNİ BİLE VURDU

Emlik, gasp ettiği otomobille asıl hedefinde olan kız arkadaşının ağabeyi Doğan Can'ın yaşadığı Güre Mahallesi'ne gitti. Saldırgan Emlik, konuşmak için çağırdığı Doğan Can'a yol ortasında kurşun yağdırdı. Ardından otomobille genç kızın eski sevgilisi Ramazan Özbek'in işlettiği büfeye gidip Özbek'i ağır yaraladı. Otomobille kaçan saldırgan, Akçay Mahallesi'nde kendisini durdurmaya çalışan polis memuru İbrahim Gül'ü ayağından, Ümit Işık'ı ise karnından yaraladı.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Barikata doğru ilerleyen Emlik, boynundan vurularak öldürüldü. Bu arada saldırıda hayatını kaybeden maden mühendisi Göktuğ Çalık dün gözyaşları arasında toprağa verildi.