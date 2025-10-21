BIST 10.474
DOLAR 41,97
EURO 48,83
ALTIN 5.852,25
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanlığı kontenjanları açıkladı! Binlerce kişiye istihdam

Sağlık Bakanlığı kontenjanları açıkladı! Binlerce kişiye istihdam

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İstihdam edilecek kadrolara ayrılan kontenjanlar belli oldu.

Abone ol

Sağlık personellerinin merakla beklediği haber geldi. 2026 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde binlerce sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alım yapılacak kadrolara ayrılan kontenjanlar netleşti.

İlgili karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine karar verildi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU

Buna göre; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 doktor, 22 bin 983 uzman doktordan oluşan sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler başladı
Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler başladı
Araç sahipleri depoları doldurmak için bekleyin! İndirim geliyor, güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri depoları doldurmak için bekleyin! İndirim geliyor, güncel akaryakıt fiyatları
21 Ekim Küresel İyot Eksikliği Bozukluklarını Önleme Günü’nde öneli açıklamalar
21 Ekim Küresel İyot Eksikliği Bozukluklarını Önleme Günü’nde öneli açıklamalar
İsrailli Bakan, Yahya Sinvar'ın cenazesinin yakılmasını önerdi
İsrailli Bakan, Yahya Sinvar'ın cenazesinin yakılmasını önerdi
Şam kırsalında 12 milyon kaptagon hapı ele geçirildi
Şam kırsalında 12 milyon kaptagon hapı ele geçirildi
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma
CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma
İsrail’den göç rekor seviyeye ulaştı
İsrail’den göç rekor seviyeye ulaştı
Kayseri Erciyessporlu eski futbolcu Drenthe felç geçirdi
Kayseri Erciyessporlu eski futbolcu Drenthe felç geçirdi
Kayseri’de kamyonet kanala uçtu: 2 yaralı
Kayseri’de kamyonet kanala uçtu: 2 yaralı
Bursa'da aynı apartmanda 4 kez yangın çıkaran kişi tutuklandı
Bursa'da aynı apartmanda 4 kez yangın çıkaran kişi tutuklandı
İzmir'de bir baba dehşet saçtı! Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
İzmir'de bir baba dehşet saçtı! Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı