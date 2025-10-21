BIST 10.474
DOLAR 41,97
EURO 48,83
ALTIN 5.852,25
HABER /  GÜNCEL

Yerlikaya duyurdu, 50 ilde FETÖ operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı

Yerlikaya duyurdu, 50 ilde FETÖ operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, 50 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerden 154'ü tutuklanırken, 79'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

BAKAN YERLİKAYA DETAYLARI AÇIKLADI

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

50 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 aydır Polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 286 şüpheliyi yakaladık

154'ü tutuklandı. 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; Terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı kontenjanları açıkladı! Binlerce kişiye istihdam
Sağlık Bakanlığı kontenjanları açıkladı! Binlerce kişiye istihdam
Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler başladı
Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler başladı
Araç sahipleri depoları doldurmak için bekleyin! İndirim geliyor, güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri depoları doldurmak için bekleyin! İndirim geliyor, güncel akaryakıt fiyatları
21 Ekim Küresel İyot Eksikliği Bozukluklarını Önleme Günü’nde öneli açıklamalar
21 Ekim Küresel İyot Eksikliği Bozukluklarını Önleme Günü’nde öneli açıklamalar
İsrailli Bakan, Yahya Sinvar'ın cenazesinin yakılmasını önerdi
İsrailli Bakan, Yahya Sinvar'ın cenazesinin yakılmasını önerdi
Şam kırsalında 12 milyon kaptagon hapı ele geçirildi
Şam kırsalında 12 milyon kaptagon hapı ele geçirildi
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma
CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma
İsrail’den göç rekor seviyeye ulaştı
İsrail’den göç rekor seviyeye ulaştı
Kayseri Erciyessporlu eski futbolcu Drenthe felç geçirdi
Kayseri Erciyessporlu eski futbolcu Drenthe felç geçirdi
Kayseri’de kamyonet kanala uçtu: 2 yaralı
Kayseri’de kamyonet kanala uçtu: 2 yaralı
Bursa'da aynı apartmanda 4 kez yangın çıkaran kişi tutuklandı
Bursa'da aynı apartmanda 4 kez yangın çıkaran kişi tutuklandı