Güncel fiyat listesi yine değişti! Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi

Sigara fiyatlarına bir zam haberi daha geldi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan zammın ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. Güncel fiyat listesi değişti.

Sağlığımızı büyük tehlikeye atan sigaraya zamlar sürüyor. Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükselmiş, en düşük sigara grubu 95 TL olmuştu. Geçtiğimiz hafta yapılan zammın ardından bir sigara grubuna daha zam geldi.

SİGARAYA ZAM YAĞMURU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullanarak yeni sigara fiyatları hakkında bilgi verdi.

İŞTE EN DÜŞÜK FİYAT VE EN YÜKSEK FİYAT

21 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncel sigara fiyatlarında en ucuz sigara 87 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor. Halk arasında en çok tüketilen popüler markalardan bazıları en düşük 95 TL’den başlıyor.