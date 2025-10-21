Ülker, yeni ürünü "Ülker Çikolata İstanbul"u tanıttı

Ülker, yenilikçi ürünü "Ülker Çikolata İstanbul"u düzenlenen etkinlikte tanıttı. Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı, "Her yeni ürünümüzde, sevenlerimizle kurduğumuz bağı daha da güçlendirmeyi, onların beklentilerini aşmayı ve çikolataya yeni anlamlar kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker Çikolata İstanbul'un tanıtıldığı etkinlikte, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç İstanbul'un tarihini ve kültürel derinliğini anlatırken, şef Arda Türkmen ise konuklara Ülker Çikolata İstanbul'dan ilhamla geliştirdiği tatlıyı deneyimletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Pazarlama Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, Ülker'in bu yeni ürünüyle lezzet deneyimini başka bir boyuta taşıdıklarını belirtti.

Sadece yeni bir ürünü tanıtmak için değil, bir hikayeyi, bir ilhamı paylaşmak ve İstanbul'un büyüsünü yeniden keşfetmek için bir arada olduklarını aktaran Kabakçı, "Tüm dünyada fenomen olduktan çok kısa bir süre sonra 2024'te çikolata ürün portföyümüze kattığımız 'Meşhur Dubai Lezzeti' ile başlayan yolculuğumuz, kısa sürede sevenlerinin gönlünde kendine özel bir yer edindi." ifadelerini kullandı.

Kabakçı, bu başarının kendilerine çok net bir şey gösterdiğine değinerek, ülkedeki ve dünyadaki çikolata severlerin artık sadece bir tat aramadığını, lezzetten öte bir hikaye, duygu ve deneyim aradığını aktardı.

Bu anlayıştan hareketle, yepyeni bir yolculuğa çıktıklarını kaydeden Kabakçı, "Kadayıfın çıtırtısını, fındıklı dolgusunun yoğunluğu ve baklava parçacıklarının eşsiz lezzetini bir araya getirerek, İstanbul'un çok katmanlı ruhunu Ülker Çikolata İstanbul'la buluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

İlk kez bir inovasyonlarının iletişimini global ölçekte başlattıklarını aktaran Kabakçı, "Dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticileri çok kısa bir sürede bu tadı kendi platformlarına taşıdı. Ülker Çikolata İstanbul kısa sürede herkesin merak ettiği bir tat haline geldi." değerlendirmesini yaptı.

Kabakçı, Ülker olarak 80 yılı aşkın süredir, milyonlarca insana her lokmada mutluluk verirken, aynı zamanda inovasyon gücüyle sektöre öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her yeni ürünümüzde, sevenlerimizle kurduğumuz bağı daha da güçlendirmeyi, onların beklentilerini aşmayı ve çikolataya yeni anlamlar kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşım, sadece bir gıda markası değil, bir deneyim markası olduğumuzu da gösteriyor."