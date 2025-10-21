BIST 10.464
Bahçeli'den net KKTC mesajı! '81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. KKTC'de düzenlenen seçimlerden sonra parlamentonun acilen toplanması ve Türkiye'ye katılma kararı alması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması hayat meselesi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:

Kıbrıs Türk'tür Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır.

Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş katiyen yoktur. KKTC'nin 6. cumhurbaşkanını seçmek için Kıbrıs Türkleri sandık başına gitmiştir.

KKTC'ye hizmetleri geçen Sayın Ersin Tatar, bu demokratik yarışta maalesef geride kalmıştır. KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az katılımla gerçekleşmiştir.

KKTC parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye'ye katılma kararı almalıdır.

'HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN'

Herkesin aklını başına alatrak Kıbrıs'ta seçimleri iyi okuması lazım. Meselenin demokratik haklarla sandığa saygıyla alakası yoktur. Mesele vatan meselesidir, beka meselesidir, onur ve şeref meselesidir.

Tarihi ve milli bir hakikatin hileyle, tahribi söz konusu dahi edilemeyecektir. Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki sancaktır. Kıbrıs'ın geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği birdir. Kıbrıs Türk'tür hep de böyle kalacaktır. Herkes aklını başına devşirip hesabını buna göre yapmalıdır. KKTC Parlamentoso acilen toplantılı, federasyona dönüşün kabul etmeyip Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmalıdır.

81 Düzce'den 82'nin KKTC olması hayat meselesi haline gelmiştir. Biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ YIPRATILIYOR'

PKK'nın silah bırakmasıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecini yıpratma politikası güden muhaliflere sert sözlerle yüklenen Bahçeli şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak üzerine kurgulanmış bir komplo devrededir. Bu süreci bozma çabası var."

Ayrıntılar geliyor...

