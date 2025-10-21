AJet’ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! İşte tarih ve fiyatlar

Havayolu şirketleri indirim uçak biletlerini çeşitli kampanyalar aracılığıyla yolcularla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin önemli havayolu şirketlerinden Ajet yeni bir indirimli uçak bileti kampanyasını kamuoyunun bilgisine sundu. İşte vatandaşların daha çok rağbet gösterdiği iç hat uçuşlarında satışa sunulan biletlerin fiyatları ve geçerli olduğu şehirler!Abone ol
AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. İndirimli biletler 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Yurt içinde 41 noktaya seferleri bulunan AJet, kış tatili planlayanlar için indirimli bilet fırsatı sunuyor. 849 TL’den başlayan indirimli biletler; 21 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00’den, 22 Ekim 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 1 Kasım 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Kampanya kapsamında toplam 140 bin koltuk indirimli satılacak. İndirimli ‘basic’ biletler, sadece AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.
AJET TÜRKİYE'DE HANGİ ŞEHİRLERE UÇUYOR?
ADIYAMAN
AĞRI
ALANYA
ANKARA
ANTALYA
BALIKESİR
BATMAN
BURSA
MUĞLA
ÇANAKKALE
ADANA
DENİZLİ
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
GAZİANTEP
HATAY
IĞDIR
İZMİR
İSTANBUL
KAHRAMANMARAŞ
KARS
KAYSERİ
KONYA
MALATYA
MARDİN
MUŞ
NEVŞEHİR
ORDU
SAMSUN
SİİRT
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TOKAT
TRABZON
VAN