Antrenmanda fenalaşan futbolcu yaşamını yitirdi

Marmara Grubu 1. Amatör Küme takımlarından Balıkesir'in Bandırma Sanayispor takımının kalecisi Oğuzhan Kamacı, antrenmanda fenalaşarak hayatını kaybetti.Abone ol
Kamacı (28), 600 Evler Spor Kompleksi'nde ligin ilk maçı Gönen Karşıyakaspor hazırlıkları sırasında fenalaştı.
Bu sırada arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kamacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Genç kaleci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamacı'nın cenazesinin bugün Haydar Çavuş Cami'ndeki törenin ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.