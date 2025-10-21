BIST 10.461
DOLAR 41,97
EURO 48,78
ALTIN 5.738,71
HABER /  SPOR

Antrenmanda fenalaşan futbolcu yaşamını yitirdi

Antrenmanda fenalaşan futbolcu yaşamını yitirdi

Marmara Grubu 1. Amatör Küme takımlarından Balıkesir'in Bandırma Sanayispor takımının kalecisi Oğuzhan Kamacı, antrenmanda fenalaşarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Kamacı (28), 600 Evler Spor Kompleksi'nde ligin ilk maçı Gönen Karşıyakaspor hazırlıkları sırasında fenalaştı.

Bu sırada arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kamacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kaleci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamacı'nın cenazesinin bugün Haydar Çavuş Cami'ndeki törenin ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Antrenmanda fenalaşan futbolcu yaşamını yitirdi - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
WhatsApp'tan yeni özellik! Buna bayılacaksınız!
WhatsApp'tan yeni özellik! Buna bayılacaksınız!
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi tek kişilik hücreye...
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi tek kişilik hücreye...
AJet’ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! İşte tarih ve fiyatlar
AJet’ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! İşte tarih ve fiyatlar
Liverpool'da iki isim eleştiri oklarının hedefinde
Liverpool'da iki isim eleştiri oklarının hedefinde
Antalya'ya yeni kule yapılacak Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Antalya'ya yeni kule yapılacak Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Fenerbahçe-Stuttgart maçını yönetecek isim belli oldu
Fenerbahçe-Stuttgart maçını yönetecek isim belli oldu
Bu tarihe kadar zam yok! 5g öncesi tarifelere fiyat ayarı
Bu tarihe kadar zam yok! 5g öncesi tarifelere fiyat ayarı
Meteoroloji saat verip bu ili uyardı!
Meteoroloji saat verip bu ili uyardı!
NBA'de all-star rütbesi alan Alperen Şengün'ün yeni hedefi
NBA'de all-star rütbesi alan Alperen Şengün'ün yeni hedefi
Türkiye'nin demir yolu ağı 2026'da 14 bin 437 kilometreye ulaşacak
Türkiye'nin demir yolu ağı 2026'da 14 bin 437 kilometreye ulaşacak
Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı
Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı
Aziz İhsan Aktaş CHP'li belediye başkanlara para ve araba dağıttı iddianamenin ayrıntıları belli oldu
Aziz İhsan Aktaş CHP'li belediye başkanlara para ve araba dağıttı iddianamenin ayrıntıları belli oldu