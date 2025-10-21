BIST 10.461
DOLAR 41,97
EURO 48,78
ALTIN 5.738,71
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

WhatsApp'tan yeni özellik! Buna bayılacaksınız!

WhatsApp'tan yeni özellik! Buna bayılacaksınız!

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp önemli bir yeniliğe hazırlanıyor. Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcıları sosyal medya platformlarında olduğu gibi kendilerine özel kullanıcı adlarını rezerve edebilecek. Belirlenecek kullanıcı adları en az 3, en fazla 30 karakter uzunluğunda olabilecek.

Abone ol

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini güçlendirecek önemli bir yeniliğe hazırlanıyor.

Uygulamada artık kullanıcılar, kendilerine özel bir "kullanıcı adı" belirleyebilecek. En az 3, en fazla 30 karakter uzunluğunda olabilecek bu adlar, platformda kişisel kimlik oluşturmanın yeni bir yolu olacak.

KULLANICI ADI REZERVASYONU YAPILABİLECEK

İlk etapta iOS kullanıcılarına sunulacak özellik için, kullanıcı adı rezervasyonu da yapılabilecek. Böylece kullanıcılar istedikleri adları önceden güvence altına alabilecek.

TESTLERİ BAŞLADI

Beta sürümde test edilmeye başlayan bu yenilikle WhatsApp, kullanıcıların platformda daha tanınabilir ve özgün bir kimlik oluşturmasına imkân tanıyor.

Profil özelleştirmesini artırmayı hedefleyen uygulama, dijital kimliğe önem veren kullanıcılar için sosyal medya benzeri bir deneyim sunacak. Özelliğin test sürecinin ardından kısa süre içinde tüm platformlarda kullanıma açılması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi tek kişilik hücreye...
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi tek kişilik hücreye...
AJet’ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! İşte tarih ve fiyatlar
AJet’ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! İşte tarih ve fiyatlar
Liverpool'da iki isim eleştiri oklarının hedefinde
Liverpool'da iki isim eleştiri oklarının hedefinde
Antalya'ya yeni kule yapılacak Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Antalya'ya yeni kule yapılacak Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Fenerbahçe-Stuttgart maçını yönetecek isim belli oldu
Fenerbahçe-Stuttgart maçını yönetecek isim belli oldu
Bu tarihe kadar zam yok! 5g öncesi tarifelere fiyat ayarı
Bu tarihe kadar zam yok! 5g öncesi tarifelere fiyat ayarı
Meteoroloji saat verip bu ili uyardı!
Meteoroloji saat verip bu ili uyardı!
NBA'de all-star rütbesi alan Alperen Şengün'ün yeni hedefi
NBA'de all-star rütbesi alan Alperen Şengün'ün yeni hedefi
Türkiye'nin demir yolu ağı 2026'da 14 bin 437 kilometreye ulaşacak
Türkiye'nin demir yolu ağı 2026'da 14 bin 437 kilometreye ulaşacak
Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı
Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı
Aziz İhsan Aktaş CHP'li belediye başkanlara para ve araba dağıttı iddianamenin ayrıntıları belli oldu
Aziz İhsan Aktaş CHP'li belediye başkanlara para ve araba dağıttı iddianamenin ayrıntıları belli oldu
Bahçeli'den net KKTC mesajı! '81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı'
Bahçeli'den net KKTC mesajı! '81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı'