BIST 10.461
DOLAR 41,97
EURO 48,78
ALTIN 5.738,71
HABER /  GÜNCEL

Almanya'da halka savaş uyarısı: 3 ila 10 günlük gıda stoku yapın!

Almanya'da halka savaş uyarısı: 3 ila 10 günlük gıda stoku yapın!

Almanya, savunma sanayi ve orduyu geliştirirken halka da ''3 ila 10 günlük erzak stoklayın'' tavsiyesi verildi. Alman Nüfus Koruma ve Afet Yardımı Ofisi, savaş uyarısında bulundu.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa Birliği ülkeleri harekete geçti. Rusya'nın kendileri için bir tehdit olduğunu belirten Avrupa ülkelerinden Almanya, Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından savunma sanayisini geliştirmeye yönelik hamleler yaptı. Alman ordusundaki kapasitenin de artması gerektiği konuşulurken bir uyarı da Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi'nden (BBK) geldi.

3 İLA 10 GÜNLÜK GIDA STOKU YAPIN!

BBK, olası bir kriz durumunda izlenecek adımlar için bir rehber yayımladı. Rehberde, savaşın artık daha yakın olduğu bu yüzden vatandaşların, 3 ila 10 günlük gıda stoku bulundurmaları gerektiği belirtildi.

Yayımlanan rehber üzerine vatandaşlar endişeye kapılınca ise BBK Başkanı Ralph Tiesler, “Önceden hazırlıklı olmak her zaman işe yarar” açıklamasında bulundu.

Euronews'in haberine göre, 'Krizlere ve Felaketlere Hazırlık' başlıklı yeni rehber, dezenformasyonun nasıl tespit edilebileceğinden, patlama ya da kent merkezlerine yönelik saldırılar sırasında nerede sığınak bulunabileceğine kadar birçok konuda bilgi veriyor. Ayrıca ekstrem durumlarda korku ve kaygıyla nasıl başa çıkılacağına dair öneriler de içeriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Antrenmanda fenalaşan futbolcu yaşamını yitirdi
Antrenmanda fenalaşan futbolcu yaşamını yitirdi
WhatsApp'tan yeni özellik! Buna bayılacaksınız!
WhatsApp'tan yeni özellik! Buna bayılacaksınız!
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi tek kişilik hücreye...
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi tek kişilik hücreye...
AJet’ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! İşte tarih ve fiyatlar
AJet’ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! İşte tarih ve fiyatlar
Liverpool'da iki isim eleştiri oklarının hedefinde
Liverpool'da iki isim eleştiri oklarının hedefinde
Antalya'ya yeni kule yapılacak Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Antalya'ya yeni kule yapılacak Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Fenerbahçe-Stuttgart maçını yönetecek isim belli oldu
Fenerbahçe-Stuttgart maçını yönetecek isim belli oldu
Bu tarihe kadar zam yok! 5g öncesi tarifelere fiyat ayarı
Bu tarihe kadar zam yok! 5g öncesi tarifelere fiyat ayarı
Meteoroloji saat verip bu ili uyardı!
Meteoroloji saat verip bu ili uyardı!
NBA'de all-star rütbesi alan Alperen Şengün'ün yeni hedefi
NBA'de all-star rütbesi alan Alperen Şengün'ün yeni hedefi
Türkiye'nin demir yolu ağı 2026'da 14 bin 437 kilometreye ulaşacak
Türkiye'nin demir yolu ağı 2026'da 14 bin 437 kilometreye ulaşacak
Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı
Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı