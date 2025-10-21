Almanya'da halka savaş uyarısı: 3 ila 10 günlük gıda stoku yapın!

Almanya, savunma sanayi ve orduyu geliştirirken halka da ''3 ila 10 günlük erzak stoklayın'' tavsiyesi verildi. Alman Nüfus Koruma ve Afet Yardımı Ofisi, savaş uyarısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa Birliği ülkeleri harekete geçti. Rusya'nın kendileri için bir tehdit olduğunu belirten Avrupa ülkelerinden Almanya, Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından savunma sanayisini geliştirmeye yönelik hamleler yaptı. Alman ordusundaki kapasitenin de artması gerektiği konuşulurken bir uyarı da Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi'nden (BBK) geldi.

3 İLA 10 GÜNLÜK GIDA STOKU YAPIN!

BBK, olası bir kriz durumunda izlenecek adımlar için bir rehber yayımladı. Rehberde, savaşın artık daha yakın olduğu bu yüzden vatandaşların, 3 ila 10 günlük gıda stoku bulundurmaları gerektiği belirtildi.

Yayımlanan rehber üzerine vatandaşlar endişeye kapılınca ise BBK Başkanı Ralph Tiesler, “Önceden hazırlıklı olmak her zaman işe yarar” açıklamasında bulundu.

Euronews'in haberine göre, 'Krizlere ve Felaketlere Hazırlık' başlıklı yeni rehber, dezenformasyonun nasıl tespit edilebileceğinden, patlama ya da kent merkezlerine yönelik saldırılar sırasında nerede sığınak bulunabileceğine kadar birçok konuda bilgi veriyor. Ayrıca ekstrem durumlarda korku ve kaygıyla nasıl başa çıkılacağına dair öneriler de içeriyor.