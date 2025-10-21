BIST 10.461
DOLAR 41,97
EURO 48,78
ALTIN 5.738,71
HABER /  DÜNYA

Hamas'tan enkaz altındaki İsrailli cesetlerle ilgili açıklama

Hamas'tan enkaz altındaki İsrailli cesetlerle ilgili açıklama

Hamas liderlerinden Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasında kararlı olduklarını belirtti. Hayye, "Cesetlerin enkaz altından çıkarılması konusunda büyük zorluklar yaşıyoruz ve bu konuda çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Abone ol

Mısır'da yayın yapan Kahire el-İhbariyye kanalına röportaj veren Hayye, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin üzerinden geçen yaklaşık 10 günlük süreci ve esirlerin enkaz altından çıkarılması meselesini değerlendirdi.

Ateşkes anlaşmasına ve Filistinli gruplarla varılan mutabakata bağlı olduklarını vurgulayan Hayye, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının eksiksiz bir şekilde uygulanması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Mısır'daki Şarm el-Şeyh zirvesine işaret eden Hayye, "Burada ABD Başkanı ve büyük uluslararası tablo Gazze'de savaşın bittiğini bize teyit etti. ABD Başkanı Donald Trump ve arabuluculardan duyduklarımız, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının dönüşü olmaksızın bittiğine dair bize güvence veriyor. Bunu, Gazze'ye yönelik saldırıların son bulduğunu ABD Başkanı defalarca söyledi." ifadesini kullandı.

Hayye, anlaşmayı sonuna kadar götürmekte kararlı olduklarını belirterek, anlaşmada geçtiği üzere esirlerin tamamının çıkarılması ve teslim edilmesi konusunda da ciddi olduklarını kaydetti.

Bunlardan herhangi birinin ellerinde kalması konusunda hiçbir istek ve arzularının olmadığına dikkati çeken Hayye, "Ancak cesetlerin enkaz altından çıkarılması konusunda büyük zorluklar yaşıyoruz ve bu konuda çabalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

İnsani yardımlar meselesine de değinen Hayye, Gazze'ye giren insani yardımların sınırlı olduğuna dikkati çekerek, yardımların miktarının, Gazze'deki Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artırılmasını umduklarını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de FETÖ operasyonu
Çanakkale'de FETÖ operasyonu
Almanya'da halka savaş uyarısı: 3 ila 10 günlük gıda stoku yapın!
Almanya'da halka savaş uyarısı: 3 ila 10 günlük gıda stoku yapın!
Antrenmanda fenalaşan futbolcu yaşamını yitirdi
Antrenmanda fenalaşan futbolcu yaşamını yitirdi
WhatsApp'tan yeni özellik! Buna bayılacaksınız!
WhatsApp'tan yeni özellik! Buna bayılacaksınız!
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi tek kişilik hücreye...
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi tek kişilik hücreye...
AJet’ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! İşte tarih ve fiyatlar
AJet’ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! İşte tarih ve fiyatlar
Liverpool'da iki isim eleştiri oklarının hedefinde
Liverpool'da iki isim eleştiri oklarının hedefinde
Antalya'ya yeni kule yapılacak Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Antalya'ya yeni kule yapılacak Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Fenerbahçe-Stuttgart maçını yönetecek isim belli oldu
Fenerbahçe-Stuttgart maçını yönetecek isim belli oldu
Bu tarihe kadar zam yok! 5g öncesi tarifelere fiyat ayarı
Bu tarihe kadar zam yok! 5g öncesi tarifelere fiyat ayarı
Meteoroloji saat verip bu ili uyardı!
Meteoroloji saat verip bu ili uyardı!
NBA'de all-star rütbesi alan Alperen Şengün'ün yeni hedefi
NBA'de all-star rütbesi alan Alperen Şengün'ün yeni hedefi