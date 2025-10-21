BIST 10.461
Çanakkale'de FETÖ operasyonu

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda N.D. isimli şahıs tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Ekim tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çanakkale İl Merkezi'nde 17.00 sıralarında düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan N.D. isimli şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen N.D. tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

