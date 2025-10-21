Ünlü satranç büyükustası hayatını kaybetti

ABD'li satranç büyükustası, yorumcu ve içerik üreticisi Daniel Naroditsky, 29 yaşında hayatını kaybetti. Charlotte Chess Center'ın "beklenmedik vefat" olarak duyurduğu ölüm haberinin ardından satranç camiası yasa boğuldu.

ABD'li satranç büyükustası (GM), yorumcu ve içerik üreticisi Daniel Naroditsky'nin ölüm haberini kulübü Charlotte Chess Center duyurdu. Açıklamada, "Daniel'in beklenmedik vefatının üzücü haberini paylaşıyor. Bu son derece zor dönemde Daniel'in ailesine mahremiyet tanınmasını rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Naroditsky'nin hayatını neden kaybettiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Daniel Naroditsky, kuşağının en yetenekli Amerikan satranç oyuncularından biri olarak görülüyordu. 18 yaşındayken büyükusta ünvanını kazandı ve 2017'de 2647 ELO puanına ulaştı.