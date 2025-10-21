Nevşin Mengü’den 200 bin TL iddialarına yanıt

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde ismi geçen gazeteci Nevşin Mengü, iddialara yanıt verdi. Mengü “Belediye başkan adaylarını ücretsiz olarak yayına aldık. Çekiç elinizde, sizden başka herkes çivi öyle mi?” dedi.

‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ iddianamesinde "Beşiktaş Belediyesi'nden 200 bin TL aldığı" iddia edilen gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

“Belediye başkan adaylarını ücretsiz olarak yayına aldık” diyen Mengü, “Çekiç elinizde, sizden başka herkes çivi öyle mi?” ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Rıza Akpolat iddianesinde 200 bin tl aldığım iddiası ile adım geçiyor. Seçim dönemi yayına konuk olmuş. Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper’i de o dönemde yayınımıza konuk aldık. Madem öyle Toper’e de sorun, yayın için para almış mıyız almamış mıyız? Şimdi soruyorum iktidarı destekleyen isimler daha 3-5 gün önce gittikleri yerlerden içerikler paylaştılar bedava gittiler yani… Kültür Yoluna giden, belediyelerin PR’ını yapan isimleri saymıyorum. Çekiç elinizde sizden başka herkes çivi öyle mi? Vay anasını.. vicdan vicdan vicdan…''