Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı, okul kayıtlarında adres dışı kayıtları önlemek için yeni bir sisteme geçileceğini duyurdu. Bakan Tekin, merkezi sınırlamayla kayıtların kontrol altına alınacağını ve taşra okullarındaki baskıların sona ereceğini belirtti.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kayıt sisteminde önemli bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Tekin, adres dışı kayıtların önüne geçmek amacıyla İçişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde yeni bir sistem geliştirileceğini belirtti. Bakan, “Önümüzdeki yıl merkezi sınırlamayla okul kayıtlarını kapatıyoruz. Artık kimse baskı yapamayacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, bazı velilerin çocuklarını adreslerine uygun olmayan okullara kaydettirmeye çalıştığını ve bunun eğitim planlamasını olumsuz etkilediğini vurguladı. Adrese dayalı yerleştirme sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çeken Tekin, “Bir okulda 15-16 kişilik sınıflar varken, yanındaki okulta 40-45 kişilik sınıflar oluşuyor. Bu, planlamayı bozuyor” dedi.

Velilerden gelen “kayıt parası” iddialarına da yanıt veren Tekin, okul müdürlerinin böyle bir talepte bulunmadığını söyledi:

“Veliler bazen ‘okul müdürü bizden kayıt parası istedi’ diyor. Oysa müdürümüz yalnızca şunu söylüyor: ‘Çocuğunuz bu okula kayıt yaptıramaz çünkü adresi burası değil.’ Yanlış anlaşılmalar olabiliyor, ancak para vererek kayıt mümkün değil.”

Yeni sistemle birlikte taşra okullarındaki idarecilerin baskı altında kalmayacağını belirten Tekin, şunları ekledi: “Önümüzdeki yıl, merkezi sınırlamayla kayıtların kapatıldığı bir sistemi hayata geçireceğiz. İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışarak planlamaların sabote edilmesini ve okullar arasında dengesizlik oluşmasını engelleyeceğiz.”