Netanyahu'dan pişkin Gazze itirafı: 153 ton bomba attık

İsrail Başbakanı Netanyahu, Meclis’te yaptığı konuşmada, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla Gazze Şeridi’ne düzenledikleri saldırılarda 153 ton bomba kullandıklarını açıklayarak ateşkesi ihlal ettiklerini doğruladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada, Gazze’de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail ordusunun yürüttüğü askeri faaliyetlere ilişkin itirafta bulundu. Netanyahu, Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak, bu duruma karşı verdikleri tepkinin boyutlarını açıkladı.

ABD’nin suçlamalarına tepki gösteren Hamas’tan cevap: Ateşkesi ihlal eden biz değiliz, İsrail

İsrail ateşkese rağmen 2 Filistinliyi daha öldürdü

Netanyahu, iki İsrail askerinin öldürülmesinin Hamas’ın hemen gevşediğini düşünmesine yol açtığını öne sürerek, cevaben yapılan saldırının şiddetini şu sözlerle doğruladı:

“Ateşkes sırasında iki asker öldürüldü. Hamas hemen gevşediğimizi hissetti. Gazze Şeridi’nin dört bir yanındaki onlarca hedefi 153 ton bombayla vurduk.”

Bu açıklama, İsrail’in ateşkes mutabakatını askıya alarak Gazze’ye büyük çaplı bir hava saldırısı düzenlediğini resmi olarak kabul etmesi anlamına geliyor.

İsrail, Gazze’de “sarı hat” sınırı: İhlal eden ateşle karşılık görecek

Hamas'tan arabulucu ülkelere çağrı: İsrail'in ateşkese saygı göstermesi sağlanmalı

HAMAS İHLALİ REDDETTİ

Netanyahu, Hamas’ın kendilerine yönelik herhangi bir saldırısının bedelinin çok ağır olacağı uyarısını yinelerken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise daha önce yaptığı açıklamada ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu. Filistinli kaynaklar, çatışmaların Hamas ile bölgede İsrail’in silahlandırdığı çete unsurları arasında yaşandığını iddia etmişti.

İsrail ordusu, bu hava saldırılarının ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.

