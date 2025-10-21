BIST 10.459
DOLAR 41,97
EURO 48,77
ALTIN 5.684,24
İzmir'de tarlada el bombası bulundu

Anadolu Ajansı
İzmir'in Tire ilçesinde tarlada el bombası bulundu. Ekipler, el bombasını inceleme ve imha için alarak emniyete götürdü.

Alınan bilgiye göre, dün İ.A. tarlasını sürdüğü sırada 10 yaşındaki oğlu toprak altında bir el bombası buldu.

Çocuk, bombayı sabah babası İ.A'nın Celal Bayar Bulvarı'ndaki lastikçi dükkanına getirdi. Dükkanda bulunan İ. A, cismin el bombası olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanı ekipler, el bombasını inceleme ve imha için alarak emniyete götürdü.

