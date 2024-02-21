Mansur Yavaş'ın belediyeciliği bomboş! İYİ Parti Ankara adayı Yıldırım topa tuttu

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı adeta topa tuttu. "5 yıldır hayatımızı kolaylaştıran bir tane icraat yok. Mansur Yavaş'ın belediyeciliği bomboş" diyen Yıldırım'dan yeni suçlamalar da geldi.

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İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, CNN Türk canlı yayınında Mansur Yavaş'ı eleştiri yağmuruna tuttu. "Bu belediyenin 5 yıllık icraatlarını inceledik" diyen Yıldırım, "Mansur Yavaş şöyle diyor mitinglerde 'Mansur Yavaş belediyeciliğine öğrenecekler' diyor. 5 yıldır algı yönetimiyle bir belediyecilik var. Ankara yağmurdan kaçarken adeta doluya tutulmuş" dedi.

308 milyarın 10 milyarı yardımlara gitti

"Sosyal yardım yapıyorum diyorsunuz. 5 yıldır başkanlık yapan biri sosyal yardımlarla anılıyor" diyen İYİ Parti adayı Yıldırım, "Ben buna kampanya belediyeciliği diyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yılda 308 milyar 496 milyon kaynak kullanmış. Tüm bu kaynağın içerisinde sosyal yardımlara ayırdığı oran yüzde 3,27. Bu da 10 milyar TL demek" ifadelerini kullandı.

İcraatsiz bir belediyecilik!

"Şeffaflığı ağzından düşürmeyen Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 şirketle ilgili bir tane kelime, bilgi vermiyor" iddiasında bulunan Yıldırım, " 5 yıldır hayatımızı kolaylaştıran bir tane icraat yok. Yavaş'ın belediyeciliği bomboş. İcraatsız bir belediyecilikle karşı karşıyayız" dedi.

34 daire başkanından 33'ü Yavaş'ın arkadaşı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 34 tane daire başkanlığı olduğunu anlatan İYİ Parti adayı Yıldırım şöyle devam etti: "CHP'li 1 tane daire başkanı var. Diğer 33'ü Mansur Yavaş'ın arkadaşlarından. Maalesef bu böyle. Daire başkanlılarının internet sitelerinde CV'lerini göremezsiniz. Çünkü orada o liyakatle oturan kimse olmadığı için CV'lerini bulamazsınız. CHP'li daire başkanının kendisinden başka personeli yok. O daire başkanlığının bütçesi yok. Yani 10 liralık şeye imza atıp bile alamıyor."

ANFA'daki bankamatik memurları...

"ANFA belediyenin bir şirketi. 2021-2022 sözleşmesinde şöyle yazıyor. Her ay 600 personel çalışacak. ANFA'nın sigortaya bildirdiği sigortalı sayısı 3 bin 529" diyen Yıldırım, "Aradaki fark 2 bin 929. 2022-2023 döneminde şartnamesinde 2 bin personel yazıyor. Çalışan işçi sayısı 3 bin 696. Yine bin 500 civarında bankamatik memuru var" dedi.