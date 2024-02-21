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Motorine indirim geldi bir indirim daha geliyor! Benzin indirimi ne zaman? 21 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları

Motorine indirim geldi bir indirim daha geliyor! Benzin indirimi ne zaman? 21 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları

Motorine gece arısı itibariyle 1 lira 21 kuruşluk indirim geldi. EPDK'nın uyarısı üzerine 1 ila 1.5 lira arasındaki ikinci indirim de kapıda. 21 Şubat 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim geldi. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 43,10 liradan satılıyor.

Motorin ve benzine indirim geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılması için rafinerilere dün yazı gönderdi. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.

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