Gençlerbirliği‘ne Ankaralı iş insanından destek

Ankaralı iş insanı Emre Gökdemir, Gençlerbirliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Ankaralı iş insanı Emre Gökdemir, " Ankaralı bir iş insanı olarak son günlerde Gençlerbirliği Spor Kulübümüzün düştüğü durumu ,sahipsiz kalmasını üzülerek ve yakınen takip ediyorum. Ben ve benim gibi düşünen birçok iş insanının olduğunu da biliyorum. Gençlerbirliğini sahipsiz bırakmayacağımızı tüm camiamızın bilmesini isterim. Üzülerek öğreniyorum ki kulüp personel maaşlarını dahi ödeyememiş durumdadır. Kulübümüze başkan adayı veya sahip çıkan yok ise ben Emre Gökdemir olarak kulüp personelinin bu ayki tüm maaşlarını üstleniyorum. Amacımız koltuk sevdası değildir. Kulüp menfaati ve çıkarlarını gözetleyecek herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Sahip çıkmak isteyen arkadaşlarımız var ise de sonuna kadar yanlarında olacağım." dedi.