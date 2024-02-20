BIST 9.345
DOLAR 30,92
EURO 33,43
ALTIN 2.015,63
HABER /  SPOR

Gençlerbirliği‘ne Ankaralı iş insanından destek

Gençlerbirliği‘ne Ankaralı iş insanından destek

Ankaralı iş insanı Emre Gökdemir, Gençlerbirliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Ankaralı iş insanı Emre Gökdemir, " Ankaralı bir iş insanı olarak son günlerde Gençlerbirliği Spor Kulübümüzün düştüğü durumu ,sahipsiz kalmasını üzülerek ve yakınen takip ediyorum. Ben ve benim gibi düşünen birçok iş insanının olduğunu da biliyorum. Gençlerbirliğini sahipsiz bırakmayacağımızı tüm camiamızın bilmesini isterim. Üzülerek öğreniyorum ki kulüp personel maaşlarını dahi ödeyememiş durumdadır. Kulübümüze başkan adayı veya sahip çıkan yok ise ben Emre Gökdemir olarak kulüp personelinin bu ayki tüm maaşlarını üstleniyorum. Amacımız koltuk sevdası değildir. Kulüp menfaati ve çıkarlarını gözetleyecek herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Sahip çıkmak isteyen arkadaşlarımız var ise de sonuna kadar yanlarında olacağım." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum: Topu da gelse biz bu seçimi alacağız
Murat Kurum: Topu da gelse biz bu seçimi alacağız
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelesini biliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelesini biliyoruz
MTV iddiası yalan çıktı! Araç sahipleri rahat nefes aldı
MTV iddiası yalan çıktı! Araç sahipleri rahat nefes aldı
Murat Sancak'tan dikkat çeken VAR sözleri!
Murat Sancak'tan dikkat çeken VAR sözleri!
Türkiye Futbol Federasyonu VAR kayıtlarını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu VAR kayıtlarını açıkladı
Cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu verdi: Avukata 15 yıl hapis
Cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu verdi: Avukata 15 yıl hapis
Altınok'tan Keçiören Belediyesi çalışanlarına büyük zam
Altınok'tan Keçiören Belediyesi çalışanlarına büyük zam
Listeler teslim edildi: Aday listeleri için süre doldu
Listeler teslim edildi: Aday listeleri için süre doldu
ABD "Gazze’de acil insani ateşkes" talebini veto etti
ABD "Gazze’de acil insani ateşkes" talebini veto etti
DEM Parti, İstanbul’da aday gösteremedi iddiası! İl Seçim Kurulu'ndan açıklama
DEM Parti, İstanbul’da aday gösteremedi iddiası! İl Seçim Kurulu'ndan açıklama
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa etti
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa etti