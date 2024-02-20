Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, CHP ve DEM Parti arasındaki ittifak pazarlıklarına cevap verdi. Kurum, "Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun biz bu seçimi alacağız" ifadelerini kullandı.

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Türkiye gün sayıyor. Seçimlerde en kritik illerin başında gelen İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın Adayı Murat Kurum, dikkat çeken adaylardan biri.

31 Mart'ta şehrini 5 yıl emanet edeceği belediye başkanını seçecek olan seçmenin gözü kulağı da vadedilen ve edilecek projelerde...

Bu kapsamda Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 24 TV ekranlarında seçim vaatlerini sıraladı.

"Topu da gelse biz bu seçimi alacağız"

İstanbul'da CHP ve DEM Parti arasında kapalı kapılar arkasında süren ittifak pazarlıklarına yanıt veren Murat Kurum, "Topu da gelse biz bu seçimi alacağız" vurgusu yaptı.

"İstanbul'un fetret devrini bitireceğiz"

Murat Kurum, CHP ve DEM Part arasında pazarlıklara yönelik şu ifadeleri kullandı:

Biz kim, kiminle ittifak yaptığına bakmayacağız dedik. İstanbullunun da beklentisi bu. Biz İstanbul'un bu durağanlığına son vereceğiz. Nereden talimat aldıklarını biliyoruz. Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun biz bu seçimi alacağız. İstanbul'un fetret devrini bitireceğiz. İstanbullu illallah etmiş

"Kapı arkasındaki yapılan pazarlıklar günbegün ortada"

Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir aday çıkıyor. Ondan sonra o adayı gelen talimatla değiştiriyorlar. 'Biz o adayı çıkarmayacaktık, öbür dayı çıkaracaktık' gibi bir ittifak söz konusu. Kapı arkasındaki yapılan pazarlıklar günbegün ortada. Bunları saklamalarına gerek yok, adına başka bir isim de koymalarına gerek yok. Aleni gidin deyin ki 'biz ittifak yapıyoruz'

İstanbul'un sorunları

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum vaatlerine ilişkin ise şunları söyledi:

Bildiğim tek şey; İstanbul'un sorunları, İstanbul'un problemleri ve İstanbullunun beklentileri. Biz 21. yüzyılın İstanbul'daki trafik sorununu konuşuyoruz. Buraya gelirken yaşadığımız trafik çilesini yaşayarak geliyoruz.

"Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye"

Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye. Bu ittifak burada kuruldu. Bu ittifakın amacı ülkenin teknolojik bağımsızlıktır, ülkenin bölünmemesi, bu iradenin ortaya konmasıdır. Gündemi değiştirmek için bir merkezden bu süreci yönetmeye çalışıyorlar. İstanbul'da söyleyebilecekleri bir icraatları olmadıkları için buradaki başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar.

Anketlerde son durum

Biz, her yerde öyle bir motivasyon, öyle bir sevinç görüyoruz ki, İstanbullu kardeşlerimizi artık bu 5 senelik yoruldukları iktidardan kurtulmaya 40 gün kaldı. Ve o 40 günü iple çekiyorlar. O 40 gün sonra İstanbul özgürlüğüne kavuşacak. Yapılan anketlerde ise 1.5-2 puan öne geçtik.

"Tek motivasyonumuz İstanbul olur"

Biz milletimizin en zor anında hep yanında oluyoruz. Ben Manavgat yangınında bütün köylere gittim. Asrın Felaketi'nde 11 ile gittim. Bir çok hikayeyle karşılaşıyorsunuz ve paydaşı oluyorsunuz. Bu koltuklara talip oluyorsanız eğer belli fedakârlıklar yapmak zorundasınız. Ailenizden, sağlığınızdan, çocuklarınızdan da yapmak zorundasınız. Yapmazsanız eğer bir taraf üzülür.

Milletimizin en zor anında hep yanında oluyoruz. Biz bu millet için çalışmayacağız da ne yapacağız? Allah nasip ederse, 1 Nisan sabahı görevi devraldığımızda bütün İstanbullular için gece-gündüz çalışmaktan başka işimiz olamaz. Tek motivasyonumuz İstanbul olur.

"Biz enerjiyi insanımızdan alıyoruz"

İstanbul'un bu sorunları çözülecekse eğer bu sorumluluğu birilerinin alması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 94'ten beri her türlü görevi yaptı. Ve bu ülke için hala sağlığından feragat ederek, ailesinden feragat ederek görevini yapıyor. Ortalama 4-5 saat uyuyorum. Biz enerjiyi insanımızdan alıyoruz, onların ilgisinden, samimiyetinden alıyoruz. Eğer sorumluluk almazsanız, başarı da sağlayamazsınız. Ben başarının detayda saklı olduğunu düşünüyorum. Detaya hakim olamazsanız, işe de hakim olamazsınız. Bakanlıkta da biz böyle çalıştık. İnsanlarımızın mutluluğunu görünce mutlu oluyoruz. Onları huzurlu görmek, size inandıklarını görmek çok önemli. Biz sözlerimizi tuttuk. Önemli olan söz verip o sözü gerçekleştirmek.