BIST 9.345
DOLAR 30,92
EURO 33,46
ALTIN 2.015,14
HABER /  SEÇİM

Listeler teslim edildi: Aday listeleri için süre doldu

Listeler teslim edildi: Aday listeleri için süre doldu

Türkiye 31 Mart günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 1 Ocak günü işlemeye başlayan yerel seçim takviminde, bir eşik daha aşılıyor. Partilerin aday listelerini teslim süresi, bugün saat 17.00’de sona erdi.

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart Yerel Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekiyordu.

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına teslim etti.

Eksiklikler giderilecek

Partiler, aday listelerindeki eksikleri 22 Şubat’a kadar tamamlayabilecek.

Bağımsız adaylar da dahil olmak üzere geçici aday listeleri 23 Şubat’ta ilan edilecek ve aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarında ilan edilecek.

Seçim yasakları 21 Mart Perşembe başlayacak

21 Mart Perşembe günü seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.

28 Mart’ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.

Propaganda dönemi 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de sona erecek ve 31 Mart’ta Türkiye sandık başına gidecek.

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat’ta başlanacak ve 24 Mart’ta seçmen bilgi kağıtları seçmenlere dağıtılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD "Gazze’de acil insani ateşkes" talebini veto etti
ABD "Gazze’de acil insani ateşkes" talebini veto etti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
DEM Parti, İstanbul’da aday gösteremedi iddiası
DEM Parti, İstanbul’da aday gösteremedi iddiası
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa etti
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa etti
Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz!
Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz!
Rusya'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
Rusya'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvuru süresi uzatıldı
TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvuru süresi uzatıldı
Turizmciler AKTOB'un toplantısında buluştu
Turizmciler AKTOB'un toplantısında buluştu
İran’da 12. Dönem Milletvekili Seçimleri yaklaşıyor
İran’da 12. Dönem Milletvekili Seçimleri yaklaşıyor
İYİ Parti ABB Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım adaylık başvurusunu yaptı
İYİ Parti ABB Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım adaylık başvurusunu yaptı
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
AK Parti kritik virajı aştı! Aday listeleri YSK'ya teslim edildi
AK Parti kritik virajı aştı! Aday listeleri YSK'ya teslim edildi