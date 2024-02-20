BIST 9.345
DOLAR 30,92
EURO 33,45
ALTIN 2.015,43
HABER /  POLİTİKA

DEM Parti, İstanbul’da aday gösteremedi iddiası

DEM Parti, İstanbul’da aday gösteremedi iddiası

DEM Parti'de İstanbul adayı için belirsizlik yaşanıyor. 17.00'de verilmesi gereken listenin YSK'ya geç teslim edildiği ve başvurunun reddedildiği iddia edildi.

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Seçim takvimine göre, siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına teslim etti.

Partiler listeleri YSK'ya iletti

Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar iletti.

Başvurularını bugün saat 17.00'ye kadar sunması gereken bağımsız adaylar da başvurularını il ve ilçe seçim kurullarına yaptı.

DEM Parti başvurusu reddedildi

İstanbul İl Seçim Kurulu, DEM Parti'nin geç başvurusu nedeniyle aday listesini reddetti.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın parti kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin adaylıkları YSK'ya bildirilemedi.

"DEM Parti avukatları bunu çözmeye çalışıyorlarmış"

Barış Yarkadaş açıklamalarında şunları söyledi:

Bugün saat 17.00’ye kadar tüm partiler belediye başkan adayları ve meclis üyesi listelerini vermek zorundaydılar fakat DEM Parti’nin adayları olan Murat Çepni ile Meral Danış Beştaş’ın isimleri geç kalındığı gerekçesiyle yetiştirilememiş. Şu anda İl Seçim Kurulu’nda bulunan DEM Parti avukatları bunu çözmeye çalışıyorlarmış. Çok garip ve enteresan bir durum.
DEM Parti'den açıklama geldi

Konunun gündeme gelmesinin ardından DEM Parti Basın bürosu tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır." denildi.

"Aday listesinde bir kaza oldu"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise yaptığı konuşmada, "Aday listesinde yolda kaza olduğu için bir gecikme oldu, İl Seçim Kurulu ile müzakereler sürüyor" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa etti
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa etti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz!
Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz!
Rusya'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
Rusya'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvuru süresi uzatıldı
TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvuru süresi uzatıldı
Turizmciler AKTOB'un toplantısında buluştu
Turizmciler AKTOB'un toplantısında buluştu
İran’da 12. Dönem Milletvekili Seçimleri yaklaşıyor
İran’da 12. Dönem Milletvekili Seçimleri yaklaşıyor
İYİ Parti ABB Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım adaylık başvurusunu yaptı
İYİ Parti ABB Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım adaylık başvurusunu yaptı
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
AK Parti kritik virajı aştı! Aday listeleri YSK'ya teslim edildi
AK Parti kritik virajı aştı! Aday listeleri YSK'ya teslim edildi
TÜRKSOY, doğumunun 100. yılında KKTC'nin Kurucu Denktaş'ı andı
TÜRKSOY, doğumunun 100. yılında KKTC'nin Kurucu Denktaş'ı andı
İtalyan öğrenci Regeni'nin öldürülmesine ilişkin Mısırlı yetkililerin gıyaben yargılanmasına başlandı
İtalyan öğrenci Regeni'nin öldürülmesine ilişkin Mısırlı yetkililerin gıyaben yargılanmasına başlandı