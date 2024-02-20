BIST 9.345
DOLAR 30,92
EURO 33,45
ALTIN 2.015,43
HABER /  SPOR

Türkiye Futbol Federasyonu VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce açıkladığı üzere ilk kez Trendyol Süper Lig'de haftalık VAR kayıtlarını paylaştı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının açıklanacağını belirtmişti. 

Uygulama bugün itibariyle başladı. TFF YouTube kanalından Süper Lig maçları arasından sahada inceleme yapılanlar yayınlandı. 

VAR kayıtları bugünden itibaren artık Süper Lig maçları oynandıktan bir gün sonra yayınlanacak. Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntü karşılıklarıyla birlikte taraftarlara sunulacak. 

İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları;

ÖNCEKİ HABERLER
Cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu verdi: Avukata 15 yıl hapis
Cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu verdi: Avukata 15 yıl hapis
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Altınok'tan Keçiören Belediyesi çalışanlarına büyük zam
Altınok'tan Keçiören Belediyesi çalışanlarına büyük zam
Listeler teslim edildi: Aday listeleri için süre doldu
Listeler teslim edildi: Aday listeleri için süre doldu
ABD "Gazze’de acil insani ateşkes" talebini veto etti
ABD "Gazze’de acil insani ateşkes" talebini veto etti
DEM Parti, İstanbul’da aday gösteremedi iddiası
DEM Parti, İstanbul’da aday gösteremedi iddiası
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa etti
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa etti
Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz!
Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz!
Rusya'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
Rusya'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvuru süresi uzatıldı
TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvuru süresi uzatıldı
Turizmciler AKTOB'un toplantısında buluştu
Turizmciler AKTOB'un toplantısında buluştu
İran’da 12. Dönem Milletvekili Seçimleri yaklaşıyor
İran’da 12. Dönem Milletvekili Seçimleri yaklaşıyor