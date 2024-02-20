Altınok'tan Keçiören Belediyesi çalışanlarına büyük zam

Keçiören Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile belediye işçilerine büyük bir müjde geldi. Maaşlara yüzde 80 ile 120 arasında zam yapıldı.

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen imza töreninde zammı duyurdu.

Maaşlar 30 ile 35 bin lira arasında olacak

Altınok, yaptığı açıklamada bütçe imkânlarını sonuna kadar zorladıklarını ve belediye işçilerinin maaşlarına mesaiyle beraber 30 ile 35 bin lira arasında zam yaptıklarını söyledi. Kadrolu işçilerin ise en az 38-39 bin lira alacağını ve mesaiyle birlikte bu oranın 50 bin lirayı geçeceğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin EYT'den emekli olan işçilere kıdem tazminatlarını zamanında ödemediğini hatırlatan Altınok, Keçiören Belediyesi'nde ise EYT'den emekli olan işçilerin kıdem tazminatını bankadan kredi kullanmadan 100 milyon lira civarında ödediklerini söyledi.

Maaşların zamanında yatırıldığını işçilere sordu

Keçiören Belediyesi'nde maaşların zamanında yatırılmadığına yönelik iddialara da yanıt veren Altınok;3 ay değil, bir gün maaşımı geç aldım diyen varsa söylesin. Var mı böyle bir şey" dedi. İşçiler de Altınok'un bu sözlerine alkışlarla destek verdi.

"Başkanımızın fedakarlığını biliyorum"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Toplu İş Sözleşmesi ile işçilerin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirildiğini belirtti. Arslan, "Sayın Belediye Başkanımız Turgut Altınok'un bu yolculuğunda kendisini yalnız bırakmayacağız. Bundan sonra da onunla beraber yürümeye, onunla beraber bu mücadelede zafere ulaşmaya devam edeceğiz."; diye konuştu.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de zam yapacağız"

Altınok ise imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de seçilmeleri halinde işçilerin maaşlarına zam yapacaklarını söyled