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MTV iddiası yalan çıktı! Araç sahipleri rahat nefes aldı

MTV iddiası yalan çıktı! Araç sahipleri rahat nefes aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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Geçtiğimiz yıl asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak adına bir kereye mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmıştı.

Devreye sokulan uygulamanın ardından ek MTV'nin yılda 4 defa alınacağı iddiası ortaya atıldı.

Ek MTV'nin yılda 4 kez alınacağı iddiası asılsız çıktı

Kısa süre içerisinde yayılan iddianın gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz"

Merkezden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

MTV
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