Murat Sancak'tan dikkat çeken VAR sözleri!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, VAR kayıtlarının açıklanacak olması ile konuştu. Sancak, yaptığı açıklamada "Bütün kayıtların kamuoyuna paylaşılması çok polemik oluşturur." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın ardından VAR kararlarının açıklanacağını duyurdu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Azerbaycan kanalı CBC Sport'a kararı değerlendirdi.

"Kayıtların kamuoyu ile paylaşılması çok polemik oluşturur"

VAR kayıtlarının açıklanacak olmasıyla ilgili Murat Sancak, "VAR kayıtlarının açıklanması yeterli değil. Bir maçta sıkıntı olduğu zaman o iki kulübün başkanları VAR'ın bütün kayıtlarını dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün kayıtların kamuoyuna paylaşılması çok polemik oluşturur. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. İlk 5 takım Avrupa'ya gidiyor. Biz kazanmaya başlarsak Avrupa'ya gidebileceğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"Hikmet Karaman'ın işi kolay değil"

Hikmet Karaman ile ilgili ise Sancak, "Şu anda Türkiye piyasasının en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi takımın başında. Onun da işi kolay değil. Yeni bir takım kurduk. Bu gençleri harmanlayıp iyi bir birliktelik yaratılırsa başarılı olacağını düşünüyorum. Alanya maçında deplasmanda o geri dönüşü yapmak her takımın harcı değil." dedi.