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Sağlık Bakanlığı'na 27 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı'na 27 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı'na 27 bin personel alımına dair ilan Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın, 27 bin sözleşmeli personel alımı hakkındaki ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

İlanda, başvuru süreci ve alım yapılacak pozisyonlar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

KPSS sonucuna göre alım yapılacak

İlandaki açıklamada şu bilgilere yer verildi:

1. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 27.000 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

2. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

3. Adaylar tercihlerini 21 Şubat 2024 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih
kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

4. Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

Sözleşmeli personel pozisyonlarının ünvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ise şu şekilde:

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