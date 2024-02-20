Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı

Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı hareket infial yarattı. MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada TFF'ye başvuru yapacaklarını söyledi.

ICARDİ'NİN ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YAPTIĞI HAREKET ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların 3-0 kazandığı maçta Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'ye Ankaragücü tribünlerinden yabancı madde atıldı. Bunun üzerine maçın ardından Icardi rakip takım tribünlerine el hareketi yaptı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Ankaragücülü taraftarlar ayaklandı.

ANKARAGÜCÜ TFF'YE BAŞVURU YAPACAK

MKE Ankaragücü yaptığı açıklamada Icardi'nin tribünlere yaptığı hareket nedeniyle TFF'ye gerekli kurullara başvuru yapacaklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü -Galatasaray A.Ş. müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareket ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" denildi.

FENERBAHÇE'DEN SERT TEPKİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan, Mauro Icardi'ye tepki göstererek PFDK'ya sevk edilmesini istedi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz…" dedi.