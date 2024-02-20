İstanbul Fatih'te hareketli dakikalar: Rastgele ateş açıp kaçtı

İstanbul Fatih'te kimliği belirsiz bir kişi etrafa ateş açtı. O sırada lokantada yemek yiyen polis memurları silah sesleri üzerine dışarı çıkarken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.Abone ol
İstanbul'un Fatih ilçesi Dervişali Mahallesi'nde cadde üzerinde yürüyen bir kişi etrafa rastgele ateş etti.
O sırada caddedeki lokantada yemek yiyen polisler dışarı çıkarak şüpheliyi kovalamaya başladı.
Kayıplara karıştı
Bir süre ekiplerin kovaladığı şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirdi.
Cadde ile ara sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.