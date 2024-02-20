CHP yönettiği ilçede seçime giremeyebilir

Mudanya'da CHP ıslak imzalı listesi saat 17.00’ye kadar İlçe Seçim Kurulu’na yetiştirilemedi. CHP listeleri ıslak imza yerine USB ile verdi. Seçim kurulu başvuruyu kabul etti ancak gelen itirazlar kabul edilirse CHP seçime giremeyebilir.

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İstanbul'da DEM Parti'nin aday listelerini geç ulaştırmasıyla ortaya çıkan belirsizliğin bir benzeri Mudanya'da yaşandı. CHP'liler ıslak imzalı listeleri yetiştiremedi.

ISLAK İMZA LİSTESİ YETİŞTİRİLEMEDİ

Haber7 Yazarı Ferhat Murat'ın aktardığı bilgilere göre; Bursa’nın Mudanya ilçesinde saat CHP ıslak imzalı listesi saat 17.00’ye kadar İlçe Seçim Kurulu’na yetiştirilemedi.

USB BELLEK İLE İLETİLDİ

Listenin 16.57 de USB bellekte ilçe seçim kuruluna teslim edildiği ancak ıslak imzalı belgelerin saat 17.00’den sonra ilçe seçim müdürünün odasında imza altına alındığı tutanak altına alındı.

DİĞER PARTİLER İTİRAZ ETTİ

YSK’nın 2024/80 sayılı kararına göre listeler ıslak imzalı olması gerekirken, flash bellekle getirilen listeye itiraz ettiklerini ve sonucu beklediklerini belirten AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker, “Seçimlerin temel hükümleri kanununa göre siyasi partiler belediye başkan adayı ve meclis üyesi listelerini 20 Şubat 2024 saat 17.00’ye kadar yazılı üç nüsha ve dijital ortamda ilçe seçim kurullarına teslim etmeleri gerekiyor. CHP, 16.57 sıralarında ilçe seçim kuruluna sadece dijital ortamda gelmiştir. Ellerinde herhangi bir üç nüsha ve ıslak imzalı evrak getirmemiştir. Bizim partimizin ilçe seçim kurulunda görevli avukat arkadaşımız, durumu tespit edip itirazda bulunmuştur. Bu tespitimize Zafer Partisi ve İYİ Parti de şahit olmuştur. İlçe seçim kurulu durumu değerlendirerek, bir tespit yaparak, il seçim kuruluna göndermiştir. İl seçim kurulu bir karar verecektir” dedi.

Kanunun verdiği hakkın uygulanması gerektiğini belirten Şeker, “İl seçim kurulu, CHP’nin bu başvurusunun kanuna uygun olmadığını tespit ettiğini açıklamalıdır. CHP meclis üyesi aday listesini kabul etmemesi gerekiyor. Bizim beklentimiz budur” diye konuştu.

CHP MUDANYA'DA SEÇİME GİREMEYEBİLİR

İtirazlar kabul edilirse; CHP, Mudanya’da seçime giremeyebilir.