Maça saatler kala Osimhen'den Juventus'a yeşil ışık

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, "İtalya'ya gelmek mümkün olursa burada oynamaktan mutluluk duyarım. Kendimi ilişkilendirebileceğim kulüplerden bir tanesi Juventus. Herkes Juventus'ta oynamak ister." dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan takımı Juventus'la karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın futbolcusu Victor Osimhen, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ise yarınki maçın önemine değinerek, "Aklımızda tek bir şey var. İlk maçı 5-2 kazandığımızın bilincindeyiz. Karşımızdakinin Juventus olduğunun da bilincindeyiz. Bu tür maçlarda her şey sahada biter. Böyle maçlarda nasıl çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki 90 dakika bizim için uzun olacak. Şartlar da çok etkileyecek. Yarınki maç zor olacak. Hazırlıklarımızı yaptık. İlk maçta olduğu gibi ikinci maçta da ofansif futbol oynamayı hedefliyoruz." dedi.

Sağlık durumuna değinen Osimhen, "Sakatlık konusunda sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Bana büyük destek verdiler. Bu destek sayesinde kısa sürede toparlandım." diye konuştu.

Farklı şekillerde takıma destek verdiğini aktaran Nijeryalı golcü, "10 maç üst üste gol attığım oluyor. Bazen de yaptığım asistlerle takıma katkı sağlıyorum. Gol atmak, benim için önemli bir motivasyon. Asist yapmak veya defansta arkadaşlarıma yardımcı olmak da beni tatmin ediyor. Benim için önemli olan, kulübün hedeflerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak. Ben çok çalışmaya devam ediyorum. Galatasaray'ın benden beklediklerini gerçekleştirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan beri sahada olduğunu anlatan Osimhen, şöyle devam etti:

"Kendimi en sert eleştirenlerden biriyim. Eleştirilerle yaşamayı öğrendim. Başarısız olduğumda sinirleniyorum ve moral olarak biraz düşüyorum. Birçok futbolcuyla oynadım. Takım arkadaşlarımı motive etmeye çalışıyorum. Onlara söylediklerimi bir örnek olarak sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Onlara örnek olmalıyım. Yetenek tek başına yeterli değildir. Çok çalışmak gerekiyor. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Kaybetmeyi sevmiyorum. İstediğimi sahaya yansıtamadığımda üzülüyorum ve bunu sahaya yansıtıyorum. Beni yanlış anlamayın. Soyunma odasında arkadaşlarım gelir ve motivasyon konusunda benden yardım isterler. Mario Lemina, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı'yı motive etmişimdir. Bu konuda takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Burada oynamaktan mutluyum. Elimden gelen en büyük çabayı sahada sergilemeye çalışıyorum. Her zaman en yükseği hedefliyoruz. Bu formayı terleten oyuncular olarak, motive şekilde ilerlemeye çalışıyoruz."

"Galatasaray devreye girmese, belki burada oynayabilirdim"

Juventus'un çok önemli bir takım olduğunu vurgulayan Nijeryalı golcü, "Juventus, dünya futbol tarihinin en büyük takımlarından bir tanesi. Çok yüksek seviyede futbol oynadım. Birçok önemli oyuncuyla oynadım. Galatasaray devreye girmese, belki burada oynayabilirdim. Benim olduğum yer önemli. İtalya'ya gelmek mümkün olursa burada oynamaktan mutluluk duyarım. Kendimi ilişkilendirebileceğim kulüplerden bir tanesi Juventus. Parçası olduğum kulübü seviyorum. Galatasaray'a kalpten bağlıyım. Gelecekte ne olur bilinmez. Herkes Juventus'ta oynamak ister." değerlendirmesini yaptı.