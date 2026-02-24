İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: Barışçıl nükleerden asla vazgeçmeyeceğiz

Perşembe günü gerçekleştirilecek müzakereler öncesi konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, herhangi bir şekilde nükleer silah geliştirmeyeceklerini söylerken barışçıl nükleerden de asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Abone ol

ABD-İran hattında gerilim sürerken karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İki ülke arasında yaşanan nükleer çıkmazında henüz kayda değer bir ilerleme sağlanamazken gözler müzakerelerin üçüncü turuna çevirildi.

İki ülkenin heyetlerinin Cenevre'de bir araya geleceği açıklanırken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den yeni bir açıklama geldi.

HAKKANİYET VURGUSU YAPTI

Arakçi, yaptığı açıklamada görüşmelerin olumlu geçmesi konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Anlaşama için fedakarlık yapmaya hazır olduklarını belirten Arakçi, "İran, adil ve hakkaniyetli bir anlaşmaya mümkün olan en kısa sürede ulaşma kararlılığıyla Cenevre'de ABD ile görüşmelere yeniden başlayacak." dedi.

"BARIŞÇIL NÜKLEERDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Nükleer konusunda kesin bir çizgilerinin olduğunu ifade eden Bakan, "İran, hiçbir koşulda asla nükleer silah geliştirmeyecek.

Barışçıl nükleerden asla vazgeçmeyeceğiz. Anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsata sahibiz." ifadelerini kullandı.