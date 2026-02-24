BIST 14.051
Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana geldiği, kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilerek gerekli inceleme çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

