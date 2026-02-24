BIST 14.051
DOLAR 43,84
EURO 51,70
ALTIN 7.278,62
HABER /  DÜNYA

Meksika'da ortalık savaş alanına döndü! 9 bin asker konuşlandırıldı

Meksika'da ortalık savaş alanına döndü! 9 bin asker konuşlandırıldı

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olayları devam ediyor. Yeni takviyelerle yaklaşık 9 bin 500 askerin konuşlandırıldığı açıklandı.

Abone ol

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın askeri operasyonda öldürülmesiyle başlayan şiddet olayları sokakları savaş alanına çevirdi. 

9 BİN 500 ASKER KONUŞLANDIRILDI

Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo yaptığı açıklamada, Jalisco'ya ek 2 bin 500 asker gönderildiğini, pazar gününden bu yana yaklaşık 9 bin 500 asker konuşlandırıldığını aktardı.

Meksika’nın batısındaki Jalisco eyaletinde güvenlik güçleri ile CJNG üyeleri arasında çıkan çatışmalar sırasında Puerto Vallarta kentinde şiddet olayları yaşandı.

Puerto Vallarta'nın limanı da dahil bazı bölgelerinde dumanlar yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
Manisa’da 16 yıllık kayıp dosyasında şok itiraf! Cesedin yerini söyledi...
Manisa’da 16 yıllık kayıp dosyasında şok itiraf! Cesedin yerini söyledi...
Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor
Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor
Arda Kardeşler hakemliği bıraktı
Arda Kardeşler hakemliği bıraktı
64 bin 195 kişi organ bağışçısı oldu
64 bin 195 kişi organ bağışçısı oldu
“Siz Kimsiniz Yahu!” AK Partili Hacıoğulları’ndan laiklik çıkışı
“Siz Kimsiniz Yahu!” AK Partili Hacıoğulları’ndan laiklik çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında güvenlik güçlerine net mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında güvenlik güçlerine net mesaj
İmralı'dan 27 Şubat'ta 'İkinci aşama' mesajı gelecek
İmralı'dan 27 Şubat'ta 'İkinci aşama' mesajı gelecek
Xabi Alonso, Arda Güler'i dev kulübe transfer ediyor
Xabi Alonso, Arda Güler'i dev kulübe transfer ediyor
İran’da üniversitelerde uzaktan eğitim kararı
İran’da üniversitelerde uzaktan eğitim kararı
İstanbul’da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı
İstanbul’da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı
Putin’den TürkAkım ve Mavi Akım uyarısı: Çok sert cevap vereceğiz
Putin’den TürkAkım ve Mavi Akım uyarısı: Çok sert cevap vereceğiz