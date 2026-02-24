Meksika'da ortalık savaş alanına döndü! 9 bin asker konuşlandırıldı

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olayları devam ediyor. Yeni takviyelerle yaklaşık 9 bin 500 askerin konuşlandırıldığı açıklandı.

Abone ol

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın askeri operasyonda öldürülmesiyle başlayan şiddet olayları sokakları savaş alanına çevirdi.

9 BİN 500 ASKER KONUŞLANDIRILDI

Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo yaptığı açıklamada, Jalisco'ya ek 2 bin 500 asker gönderildiğini, pazar gününden bu yana yaklaşık 9 bin 500 asker konuşlandırıldığını aktardı.

Meksika’nın batısındaki Jalisco eyaletinde güvenlik güçleri ile CJNG üyeleri arasında çıkan çatışmalar sırasında Puerto Vallarta kentinde şiddet olayları yaşandı.

Puerto Vallarta'nın limanı da dahil bazı bölgelerinde dumanlar yükseldi.