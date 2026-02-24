BIST 14.051
“Siz Kimsiniz Yahu!” AK Partili Hacıoğulları’ndan laiklik çıkışı

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, yaptığı dikkat çeken açıklamada laiklik tartışmalarına sert sözlerle yüklendi

Hacıoğulları, kutsal mekânlarda edilen duaların ve dini ifadelerin hedef alınmasını eleştirerek, bazı sanatçılar ve çevreler üzerinden çarpıcı örnekler verdi.

Hacıoğulları açıklamasında, Kâbe’de hacıların “Hu der Allah” diye ilahi söylenmesini küçümseyenlerin, “Ey laiklik” gibi söylemleri kutsadığını savundu. Bu bağlamda Zülfü Livaneli’nin eserlerine atıfta bulunan Hacıoğulları, dini hassasiyetlerin bilinçli şekilde aşağılandığını ifade etti.

Tenhada yakalanıp öpüşenler mi laik?

Popüler kültür üzerinden de eleştiriler yönelten AK Partili vekil, Hadise ve Tarkan örnekleriyle, özel hayat ve magazin üzerinden şekillenen yaşam tarzlarının “laiklik” olarak sunulmasına tepki gösterdi. “Tenhada yakalanıp öpüşenler mi laik?” ifadelerini kullandı.

Roman vatandaşlara yönelik geçmişte kullanılan aşağılayıcı söylemleri de hatırlatan Hacıoğulları, “Yıllarca ‘Kıro’, ‘sıkmabaş’, ‘örümcek kafalı’ diyerek hor gördüğünüz, ‘Darbükatör Bayram’ diye alay ettiğiniz Roman kardeşlerim mi laik?” diyerek eleştirilerini sertleştirdi.

Açıklamasında eşit yurttaşlık vurgusu yapan Hacıoğulları, “Hepimiz aynı ülkenin eşit yurttaşlarıyız” dedi ve sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık kullandığı bir ifadeyle tamamladı:

“Siz kimsiniz yahu? Siz laik falan değilsiniz ama efendilerinize layıksınız.”

