BIST 14.059
DOLAR 43,86
EURO 51,68
ALTIN 7.205,34
HABER /  EKONOMİ

Altın düştü! Kapanış rakamları belli oldu

Altın düştü! Kapanış rakamları belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 7 milyon 430 bin liraya indi.

Abone ol

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 430 bin lira, en yüksek 7 milyon 525 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 430 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 450 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 845 milyon 488 bin 118,65 lira, işlem miktarı ise 919,40 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 431 milyon 361 bin 790,16 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Komisyon raporunu görüştüler! Kurtulmuş ve Özel'den açıklamalar
Komisyon raporunu görüştüler! Kurtulmuş ve Özel'den açıklamalar
Uğur Çalışkan'a ne oldu? 5 gündür haber yok, her taşın altına bakılıyor
Uğur Çalışkan'a ne oldu? 5 gündür haber yok, her taşın altına bakılıyor
Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
DEVA Partili Karal: Ekonominin faturası vatandaşa kesiliyor
DEVA Partili Karal: Ekonominin faturası vatandaşa kesiliyor
Barış Boyun suç örgütüne yönelik davada 304 sanığın yargılanmasına devam edildi
Barış Boyun suç örgütüne yönelik davada 304 sanığın yargılanmasına devam edildi
İspanya hükümeti, 23 Şubat 1981'deki darbe girişimine ait gizli belgeleri kamuoyuna açtı
İspanya hükümeti, 23 Şubat 1981'deki darbe girişimine ait gizli belgeleri kamuoyuna açtı
CHP'nin kurultay davasının "İmamoğlu suç örgütü" davasıyla birleştirilmesi talebine ret
CHP'nin kurultay davasının "İmamoğlu suç örgütü" davasıyla birleştirilmesi talebine ret
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi
KAAN Teknoloji Tesisi ile dev proje seviye atlayacak
KAAN Teknoloji Tesisi ile dev proje seviye atlayacak
Adana'da kuyumcuya gasp! Zanlı kilitlenen kapıyı kırıp kaçtı
Adana'da kuyumcuya gasp! Zanlı kilitlenen kapıyı kırıp kaçtı
Medvedev'den Batı'ya sarsıcı uyarı: Üçüncü dünya savaşına giden yol olur
Medvedev'den Batı'ya sarsıcı uyarı: Üçüncü dünya savaşına giden yol olur
Rekabet Kurulu'ndan bankalara soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan bankalara soruşturma