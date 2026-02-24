BIST 14.077
Adana'da kuyumcuya gasp! Zanlı kilitlenen kapıyı kırıp kaçtı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir kuyumcudan 4 altın bileziği gasbeden şüpheli, kuyumcunun kilitlediği kapıyı kırarak olay yerinden kaçtı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde Yasin K'ye ait kuyumcu dükkanına gelen bir kişi, elindeki tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek 4 altın bileziği gasbetti.

Kuyumcunun iş yerinin kapısını kilitlemesi üzerine şüpheli, silahla kapının camını kırarak bölgeden uzaklaştı.

Şüpheli, kaçarken silahını da olay yerinde düşürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş kapsamlı araştırma başlattı.

