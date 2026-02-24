BIST 14.077
DOLAR 43,86
EURO 51,67
ALTIN 7.253,45
HABER /  DÜNYA

Medvedev'den Batı'ya sarsıcı uyarı: Üçüncü dünya savaşına giden yol olur

Medvedev'den Batı'ya sarsıcı uyarı: Üçüncü dünya savaşına giden yol olur

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme yönündeki planlarının, üçüncü dünya savaşına giden yol olduğunu söyledi.

Abone ol

Medvedev, Rusya'yı ziyaret eden Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Medvedev, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Vietnam ile diyaloğun güçlendirilmesi, ülkemizin dış politikasında öncelikli konular arasında." dedi.

Medvedev, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme ihtimaline ilişkin ise "Bu, doğrudan dünya savaşına giden yol. Bu tür adımların sonuçları biliniyor ancak buna rağmen bu tür oyunlar oynanıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun son derece tehlikeli olduğunu ve bu konuyu Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin devam eden süreçte dikkate alacaklarını vurgulamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rekabet Kurulu'ndan bankalara soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan bankalara soruşturma
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yeni tatbikat
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yeni tatbikat
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Trabzonspor'da Folcarelli'den kötü haber
Trabzonspor'da Folcarelli'den kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı düşünülemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı düşünülemez
52 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
52 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'a konuk olacak
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'a konuk olacak
Arnavutköy'de Çin uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı
Arnavutköy'de Çin uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı
Sarı Zarflar ve Kurtuluş'un vizyon tarihleri açıklandı
Sarı Zarflar ve Kurtuluş'un vizyon tarihleri açıklandı
Akın Gürlek'e 1 hafta süre vermişti süre doldu Özgür Özel tek kelime etmedi
Akın Gürlek'e 1 hafta süre vermişti süre doldu Özgür Özel tek kelime etmedi
Giresun Keşap'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü...
Giresun Keşap'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü...
Şeyma Gökçe davasında karar! Sanık beraat etti
Şeyma Gökçe davasında karar! Sanık beraat etti